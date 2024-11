韓國製醬文化被列入非遺名錄幾成定局

中評社香港11月5日電/韓聯社報導,韓國人以大豆為原料經發酵製作並食用的傳統醬料製作文化被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄幾成定局。



據聯合國教科文組織5日在官網發佈的消息,聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會下屬評估機構向委員會對韓國製醬文化(Knowledge, beliefs and practices related to jang making in the Republic of Korea)給出了“建議入選”評級。



評估機構根據具體審核結果向委員會提出“建議入選”(Inscribe)、“補充資訊”(Refer)、“退回重報”(Defer)、“無法入選”(Not to inscribe)四類建議。一般而言,評估機構向委員會建議入選的項目基本都被列入非遺名錄。對製醬文化的最終審查結果將於12月2日至7日在巴拉圭首都亞松森舉行的政府間委員會第十九次會議上出爐。



報導稱,韓國民眾製醬過程包括種植大豆、做豆醬餅、腌豆醬餅、分醬、熟成和發酵等,與中日兩國的製醬法有所不同。評估機構方面評價稱,製醬文化為韓國飲食文化的核心之一,每個家庭的醬味和製醬法各不相同,蘊含著各家各戶自身的歷史和傳統。



製醬文化有望成為韓國第23項人類非物質文化遺產。截至目前,韓國共擁有22項人類非物質文化遺產,包括宗廟祭禮及宗廟祭禮樂、盤索裡、江陵端午祭、強羌水越來、男寺黨戲、阿里郎、腌制越冬泡菜文化、濟州海女文化、傳統摔跤、假面舞等。