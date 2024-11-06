快評：陸委會“正向”看陸生訪台　關注馬龍

中評社快評／馬英九基金會4日宣布第二度邀請陸生團在11月27日訪台，其中包括“奧運6金選手”馬龍、奧運射擊金牌得主楊倩等人。台灣陸委會對此表示“正向”看待、提供必要協助。陸生團按計劃訪台的可能性很大。



今次受邀請包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所大學共40名師生，預定從11月27日起訪問台灣九天八夜。陸生團訪台申請案已送件到台灣“教育部”與陸委會，等待核准。



陸委會連續兩天回應陸生團訪台申請案，提到馬龍。陸委會副主委梁文傑4日表示，馬龍當然是很特殊的選手，但已有許多大陸師生來台，除了邀請者不同外，這個團並沒什麼不同，會一視同仁審查，標準也會相同。陸委會主委邱垂正昨天說，已經在處理相關文件，只要是對等、健康的兩岸交流，都會正向看待，同時提供必要協助。



陸委會“正向看待”，是正面、負責任的態度。馬英九基金會去年7月曾邀請北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等五所大陸高校36名師生訪台，雖然申請過程有些曲折，最後仍是順利入台。外界正關注陸委會這次是否會“放行”。另外，去年隨陸生團訪台的大陸乒乓球名將丁寧成為焦點，今次“奧運6金選手”馬龍相信也會受到特別關注。



如馬英九所言，推動兩岸青年交流，有助兩岸間減少敵意、累積善意。青年是民族的未來、是兩岸的未來。通過相互間參訪，兩岸青年的交流將更加深入、友誼將更加深厚，將為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入更多青春活力。