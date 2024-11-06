中評現場：美國大選投票日 兩黨對峙氛圍濃

弗吉尼亞北部馬歇爾高中投票點外情形 中評社記者 余東暉攝

中評社華盛頓11月5日電（記者 余東暉）11月5日是2024年美國大選投票日，中評社記者前往弗吉尼亞州北部的兩個投票點採訪，觀察到兩黨對峙氛圍濃厚，受訪選民的態度也呈現明顯分野。



弗吉尼亞州北部的費爾法斯縣歷來是深藍色的民主黨票倉，以往幾次大選，都有七成多的選票投給民主黨候選人。但是弗吉尼亞整個州是美國傳統的搖擺州，雖然近年來總體偏藍，但共和黨陣營並未放棄在當地的努力。



記者在朗費羅初中和馬歇爾高中兩個投票點外看到，哈里斯和特朗普競選的標牌林立，間隔豎起，較勁意味濃厚。特朗普陣營似乎更賣力，插的標牌更多，而且每個標牌上都將特朗普與哈里斯做比較。哈里斯陣營只是插上寫有“哈里斯/沃爾茲”的標牌。但今年在選戰期間，本地區居民房前豎牌表白立場的現象，不似前兩次大選那麼普遍。



弗吉尼亞投票點的開放時間是早6點到晚7點。一大早就有選民去投票，7點來鐘上班之前，有些投票點外甚至出現排隊現象。記者10點左右來到投票點外，雖然這裡並不熱鬧，但也不冷清，幾乎每一分鐘都有選民開車抵達，前來投票的選民三三兩兩。有些還是父母帶著孩子一起來投票點，雖然孩子還沒有投票權，但早早地讓孩子感受選舉氛圍。兩個投票點周圍的氛圍都安靜平和。