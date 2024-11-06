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票站調查：特朗普在印第安納和肯塔基州勝出
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2024-11-06 09:12:44
中評社香港11月6日電／美國總統選舉，陸續有票站關閉，包括佐治亞州、南卡羅來納州、佛蒙特州、印第安納和肯塔基州，另外，佛羅里達州的大部分投票亦已經結束。
香港電台報導，美國廣播公司的票站調查說，共和黨的前總統特朗普在印第安納和肯塔基州勝出，取得19張選舉人票，而民主黨的副總統賀錦麗在佛蒙特州勝出，暫時有3票。
由於全美各州橫跨多個時區，根據哥倫比亞廣播公司資料，除了阿拉斯加州一個偏遠鄉材，全部投票會到香港時間下午1時結束。
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