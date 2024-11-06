票站調查：特朗普90張選舉人票暫時領先

中評社香港11月6日電／美國總統選舉票站陸續關閉，正進行點票工作。



美國全國廣播公司的票站調查顯示，前總統特朗普在8個傳統共和黨州份勝出，取得90張選舉人票，而副總統賀錦麗在3個民主黨陣地的州份勝出，暫時有27張選舉人票。



賀錦麗說是要確保每名選民都透過投票，瞭解自己發聲的力量。特朗普在投票後表示，有信心當選，又說如果選舉是公正，一旦落敗不會提出挑戰。



香港電台報導，美國聯邦調查局表示，多個州的投票站收到虛假的炸彈威脅。



美國總統選舉，候選人拿到270張以上選舉人票才能勝出。