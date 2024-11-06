夢周文教基金會早期中國影像展見證時代風雲

圖：吳雪君（左起）、張頌仁、張銳森在展廳現場合影。（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，“回望——夢周文教基金會早期中國影像藏品展”正在香港歷史博物館舉行。展覽展出500件清末至民國的照片影像，引領觀眾感受當時的歷史風雲、城市人文風貌等。而這批藏品正是出自夢周文教基金會的捐贈。



“我是香港人，肯定想把珍藏捐獻給香港的博物館。”媒體訪問當日，張頌仁如此做了開場白。作為基金會的代表，張頌仁表示，這批清末民初的老照片，是一個時代的物證，見證了時代的風雲變幻。



多條渠道廣納收藏



是次展出的展品既有展現第二次鴉片戰爭、洋務運動、甲午戰爭、八國聯軍入侵及日俄戰爭等重要歷史事件老照片；也有當時城市景觀、歷史建築、百姓生活等。張頌仁表示，通過觀看老照片，感受時光的倒流，這種直觀上的感受，更能讓觀眾具有親身的體驗，從而更好地回望當時的人和事，形成對一個時代的“造像”。



因此，雖然張頌仁自己並不擅長攝影，但為了留下歲月的影像，也盡己所能地收藏老照片，一共有三個來源，一個是Terry Bennett，其所收藏的主要是中國歷史老照片；另一個是從Cridland手上獲得有關香港的老照片；再有的收藏則主要來自各地拍賣行。



張頌仁同時是一個畫廊的負責人，也是策展人，從文化美學視角來看，他認為當時的不少老照片，其實是出自外國攝影師之手，“中國攝影師反而會覺得有些過於日常，但外國攝影師有一種很新奇的角度，因為是拍與自己本國文化不同的景象，反而會呈現一種截然不同的中國風貌。”



展廳中逛上一圈，宛如走進時間的長廊。早年中外攝影師在中國拍攝到的照片，例如走進紫禁城的外國攝影師利卡爾頓拍攝於1900年的北京老照片、華人攝影師黎芳拍攝的風景照等，攝影師們各有詮釋視角。其中有一張老照片是《1876年美國費城世博會中國展區》，當時是清政府首次派出官員出席美國費城世博會，照片所展示為中國展區位，木質牌匾上書有“大清”字樣，展區仿照廟宇式的中國建築，很有特色。

