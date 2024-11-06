逾百封與夏志清通信　披露張愛玲晚年境況

左圖：“夏志清、宋淇與張愛玲研究”文學講座嘉賓合照。右圖：夏志清編注《張愛玲給我的信件》。（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，香港作家聯會主辦的文學講座“夏志清、宋淇與張愛玲研究”近日在中央圖書館演講廳舉行。紐約美華文學藝術之友聯誼會會長周勵以“夏志清的悲憫與張愛玲的涼薄”為題，以夏志清友人的身份，講述張愛玲晚年在美國與夏志清、陳世驤和唐文標等人的交往，從一個獨特的角度分析探索張愛玲的另一面。



周勵從為人處世的角度分析認為，張愛玲個性涼薄，是一個精致的利己主義者。



夏宋愛才 背後支持



作為夏志清的友人，夏周二人的每次會面都會談起張愛玲，夏志清還跟周勵分享了他跟張愛玲往來的信件，再結合夏志清《張愛玲給我的信件》一書中的內容，周勵刻畫出張愛玲的畫像：晚年的張愛玲到伯克利大學工作，參加陳世驤家中的歡迎晚宴，除了和陳氏夫婦二人有交流外，對其他人不理不睬；於生活和求職中倚靠夏志清，在美國40年寫了118封信給夏志清，絕大多數與求職、版稅、找人寫書評有關。卻只與夏先生見面4次，也未見過夏志清夫人，更沒有送過一本簽名書或者小禮物。用夏夫人王洞的話來說：張愛玲的性格孤僻怪異，也衹有夏先生這樣愛才的人不計較這些；在伯克利大學中國研究中心工作期間，張愛玲違背校規私自制定上班時間，她不在乎身邊人對自己的不滿，甚至頂撞自己的上司陳世驤……



周勵多次提到，夏志清和宋淇在張愛玲的人生中扮演著重要角色，宋淇將張愛玲的許多作品寄給美國的夏志清，夏志清的研究推動張愛玲作品在國際漢學界的傳播。“夏志清和宋淇極為愛才，終其一生無怨無悔地幫助張愛玲”，然而當代青年人很多只知道張愛玲，不知道夏志清和宋淇，周勵認為，在當代的張愛玲研究中，不應忽視夏志清、宋淇等文人在背後的支持。同時“全方位地去瞭解張愛玲，她的作品和為人”，也是周勵提議舉辦本次講座的初衷。