香港東方書畫院13畫作捐贈安老院舍

圖：陳黎惠蓮（左五）代表保良局接受東方書畫院的捐贈。（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／﻿據大公報報導，香港東方書畫院為支持保良局安老及社會服務，捐贈了13幅中國藝術書畫予保良局安老院舍，捐贈儀式於昨日在保良局總局舉行。保良局顧問陳黎惠蓮、香港東方書畫院院長梁君度、中華文化發展委員會黨組書記李詩洋、香港東方書畫院總幹事張成浦等出席捐贈儀式。



陳黎惠蓮致謝東方書畫院無私的奉獻與真誠的關懷，表示書畫院的慷慨捐贈，充分體現了保良局今年的主題“以人為本，眾心行善”。她指出，東方書畫院的藝術書畫，讓居住在院舍的長者也能夠體會中國傳統藝術，令他們感受到社區各界對他們的關懷與尊敬，豐富了長者生活。保良局陳區碧茵頤養院及保良局黃竹坑護理安老中心，早前獲香港東方書畫院和義工隊探訪，與長者交流。書畫院的藝術老師及義工隊成員與每位長者一同繪畫紙扇、以書法寫上祝福語，不僅令長者們感受到社區帶來的溫暖，亦同時令更多人認識中國藝術。



梁君度表示，保良局一直以來都是香港社會服務的重要支柱，以關愛與輔助弱勢社群為己任，為無數有需要的人帶來溫暖。東方書畫院的使命是弘揚中華傳統文化，藝術家們致力於通過藝術的力量，傳遞“美”與“善”。梁君度指出，自己與創作這些書畫作品的藝術家們期望為社會多作一點貢獻。這次書畫作品的捐贈，是香港東方書畫院積極參與社會公益、回饋社會的具體行動，希望這些作品能夠給予安老院的老人們視覺上的享受，帶來一點生活的溫馨。



在接受東方書畫院的捐贈後，陳黎惠蓮向東方書畫院回贈保良局安老院長者製作的禮物《魚躍》，祝願書畫院“魚躍龍門、大展鴻圖”。