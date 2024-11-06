網評：美式民主加速衰敗　香港堅定道路自信

中評社北京11月6日電／網評：“美式民主”加速衰敗 堅定道路自信

來源：大公報 作者：劉永春



11月5日既是美國總統大選投票日，也是美國新一輪亂象的序幕。如果說四年前的國會山騷亂讓世人看到美國民主制度竟然如此“不堪”，那麼四年後的今天，美國大選的種種亂象及其背後隱藏不住的制度沉屙，則讓世人看清楚，那個曾經被無數人崇拜的“美式民主”，已經病入膏肓。這並非任何美國操控的宣傳機構所能左右的客觀事實。



對於香港來說，應當怎麼看這場選舉及其帶來的政治形勢？



一方面要保持清醒的認識，因為無論最終驢象兩黨誰勝出，都不會改變“遏華”政策，世界政經形勢也將加劇動蕩，香港所受到的壓力都可能隨時增加。另一方面需要堅定道路自信、制度自信，國家堅定以中國式現代化推進強國建設、民族復興，這是任何力量所無法阻擋的，在國家支持下香港發揮好獨特優勢，穩扎穩打，就有應對一切挑戰的底氣。



美國大選曾經被無數政治教科書拿來當“範例”，也被無數政客視作是“黑暗世界裡的燈塔”。但正如美國以所有人都無法想像的形式撤出阿富汗一樣，美國“燈塔”作為“形式”依然存在，卻不是導向真正的民主，而是成為引向暗礁與淺灘的危險引信。



美大選淪為荒誕的笑話



大選開始以來，美國處處充斥著暴力、血腥與撕裂，更夾雜著欺騙、謊言與“深層政府”的操控。選票丟失、選民登記造假、投票箱被焚毀、選民遭襲擊、去世人口及新移民非國民都參加投票等亂象頻發，使“美式民主”選舉淪為荒誕的笑話。但令人擔心的不止於此，特朗普曾遭槍擊幸免於難，但在11月3日，他在集會中竟然聲稱“不介意對假新聞記者開槍”。如果此次特朗普再敗，四年前的騷亂將會以何種形態再度發生，無法不令人憂慮。

