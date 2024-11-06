網評：大選尚未結束　亂局已然開始

中評社北京11月6日電／網評：選舉尚未結束 亂局已然開始

來源：大公報 作者：蘇虹（上海大學特聘教授）



11月5日是美國大選的投票日，美國“本世紀以來最勢均力敵”的一場大選終於快要水落石出了。這場花費了147億美元、美國有史以來最昂貴的一次大選，在選出新一任總統的同時，也加劇了美國社會的撕裂，已經發生或正在發生的一系列事件表明，美國在選舉期間已亂象叢生，或許，選舉後出現更大範圍的內亂已是難以避免。



此次競選過程中，民主黨、共和黨可謂“赤膊上陣、火力全開”，雙方無論是在辯論環節，還是在各州拉票演講，無不充滿人身攻擊，甚至臟話連篇，這讓曾經自詡為“民主燈塔”的美國淪為國際笑話。



當地時間6月27日晚，美國2024年大選首場候選人電視辯論上，拜登和特朗普時隔近4年再次正面激辯、相互炮轟，指責對方不適合擔任美國總統，拜登稱特朗普是一個“失敗者”、道德水平低下，并強調他在刑事案件中被定罪，是“重罪犯”。特朗普則稱拜登是美國“史上最差總統”，美國在拜登的帶領下“正在衰敗”。拜登退選後，頂上的哈裡斯與特朗普在9月10日的電視辯論，同樣唇槍舌劍，互相攻擊，以致以握手開啓辯論、卻沒有以握手結束辯論。



此後，雙方互相攻擊可謂變本加厲。8月14日，特朗普在北卡羅來納州的競選集會上，把顧問給他准備好的稿子丟到一邊，然後開始攻擊哈裡斯“笑得像個瘋子”；9月29日則多次侮辱哈裡斯“精神有問題”，同時還說對方應該被“彈劾和起訴”。“吹牛老爹”醜聞曝光和持續發酵後，哈裡斯更加成為攻擊對象。



哈裡斯自然也不甘示弱。10月30日，哈裡斯在國家廣場發表競選總結演講，稱特朗普是一個“情緒不穩定、沉迷於複仇、怨氣衝天、肆意攫取權力”的人。哈裡斯反複攻擊特朗普犯罪紀錄。



更讓世人大跌眼鏡的是，前總統卡特、克林頓、奧巴馬、拜登已紛紛“返場”參與其中，百歲前總統卡特“最後心願就是撑到給哈裡斯投票的這天”；奧巴馬在佐治亞州的競選活動上，他一改往日的優雅與沉穩，猛烈抨擊特朗普，甚至將其稱為“獨裁者”。拜登則幹脆稱“要把特朗普關進監獄”“我眼裡只有一種垃圾，那就是他特朗普的支持者”。

