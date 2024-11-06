網評：深化改革創新　香港邁向全球金融高地

中評社北京11月6日電／網評：深化改革創新 邁向全球金融新高地

來源：大公報 作者：劉輝（東吳證券（香港）金融控股有限公司董事長、新加坡中資證券期貨業協會會長）



10月16日，行政長官李家超在施政報告中提出了一系列切實可行的金融政策，旨在鞏固香港的國際金融中心地位，保持全球競爭力，并為香港金融行業的未來發展指明方向，奠定了堅實的政策基礎。



深化互聯互通與人民幣國際化，鞏固全球金融樞紐地位。2024年施政報告明確提出，將進一步深化與內地金融市場的互聯互通，特別是擴大“滬港通”、“深港通”及“債券通”等機制，促進跨境資本流動。同時，香港將持續推動人民幣國際化，拓展人民幣在國際支付、清算和投資領域的功能，吸引更多國際資本通過香港參與內地市場。香港將繼續鞏固其作為連接內地與國際市場的橋梁地位，并擴大人民幣業務規模。



打造國際黃金交易中心，提升全球大宗商品影響力。施政報告中，特區政府宣布將著力打造國際黃金交易中心。通過建立黃金交易平台并與內地市場實現互聯互通，香港將成為全球黃金市場的重要樞紐。具體措施包括允許更多國際投資者通過香港參與黃金交易，并推動大宗商品交易的創新發展。憑借穩健的法律制度和深厚的金融基礎設施，香港將在全球貴金屬市場占據更重要的位置，為國際黃金定價和市場規則制定貢獻力量。



國家安全法保駕護航，確保金融市場穩健運行。自香港國安法實施以來，香港的金融市場更加穩定，吸引了國際投資者的高度關注。施政報告強調，國安法為香港金融市場提供了重要的法律保障，確保了市場秩序和法治環境的穩固。這不僅增強了香港的金融安全性，也為未來金融業務的長期穩定發展奠定了基礎。政府將繼續完善金融監管制度，確保金融市場的透明度與合規性，防止非法金融活動的發生，保持市場的國際競爭力。



發展綠色金融，構建可持續金融生態系統。作為全球綠色金融的先鋒，特區政府在施政報告中重申，將通過發行綠色債券、建立綠色金融平台等舉措，推動可持續項目的融資發展。未來，香港將在氣候變化、節能環保和新能源領域發揮積極作用。政府將持續推動綠色金融產品創新，引入國際標准確保產品的透明度和可持續性，吸引更多全球資本參與綠色金融，為可持續發展提供資金支持，鞏固香港作為亞太地區綠色金融樞紐的地位。

