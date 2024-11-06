網評：香港用好獨特優勢　抓緊創科新機遇

中評社北京11月6日電／網評：用好獨特優勢 抓緊創科新機遇

來源：大公報 作者：莊紫祥（全國政協委員、大灣區金融科技促進總會會長、香港各界慶典委員會基金會主席）



在21世紀的今天，科技創新已成為推動全球經濟發展的重要引擎。香港，這座東西方文化交匯的國際都市，正以其獨特的優勢和潛力，在創新科技領域嶄露頭角。近期，香港在創科方面的一系列新舉措和成果，不僅為本地經濟注入了新的活力，也為全球創科企業和人才提供了前所未有的發展機遇。



香港作為國際金融中心，擁有完善的法律體系和高效的行政架構，為創科企業提供了穩定且透明的營商環境。此外，香港還是全球最自由的經濟體之一，資本流動自由、稅制簡單且稅率低，這為創科企業籌集資金、拓展市場提供了極大的便利。



香港在科研方面同樣具備強大的實力。香港擁有多所世界知名的高等學府，如香港大學、香港科技大學等，這些高校在生物科技、人工智能、金融科技等領域取得了顯著的研究成果。特區政府也高度重視科研投入，通過設立各種科研基金和實驗室，為科研人員提供了充足的資源和支持。



更值得一提的是，香港還具備連接內地與世界的獨特區位優勢。作為“一國兩制”的成功實踐者，香港既是內地企業走向世界的窗口，也是國際企業進入內地市場的橋梁。這種獨特的地位使得香港在創科領域具有無可比擬的優勢。



近年來，特區政府在創科領域推出了一系列新舉措，全力建設國際創新科技中心。這些舉措包括加大科研投入、優化營商環境、推動產學研合作等。例如，在科研投入方面，特區政府設立了多個科研基金和實驗室，如InnoHK創新香港研發平台，聚焦醫療科技、人工智能等前沿領域，推動了相關領域的深度發展。此外，香港科學園作為香港最大的科技研發及企業孵化基地，也加大對創科企業的支持力度，提供了從孵化、加速到產業化的全方位服務。



隨著全球科技產業的快速發展和內地市場的不斷擴大，香港創科領域正迎來前所未有的新機遇。