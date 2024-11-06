中評社北京11月6日電／網評：台當局申入CPTPP是“畫餅充饑”

來源：大公報 作者：朱穗怡



《全面與進步跨太平洋夥伴關系協定》（CPTPP）執行委員會將於本月下旬在輪值主席國加拿大登場，台灣方面又玩起了“畫餅充饑”的把戲，聲稱“台灣已具備入會所需條件，呼籲成員國公平客觀對待台灣的入會，不要有政治考量”，企圖營造“台灣可加入CPTPP”的氛圍。然而，島內輿論對此普遍抱著悲觀的看法。有台媒一針見血地指出，“兩岸關系是台灣申入CPTPP的真正瓶頸，此一環節不解，台灣幾乎沒有機會加入”。



CPTPP是美國退出《跨太平洋戰略夥伴關系協定》（TPP）後，由日本、加拿大等11國重新簽署的自由貿易協定，於2018年12月30日正式生效。中國大陸於2021年9月16日向協定保存方新西蘭正式提交書面申請加入CPTPP，而台灣方面則在大陸提交申請6天後也申請加入該協定。然而，CPTPP是具有官方性質的國際經濟組織，台灣地區是中國領土一部分，不具有國家主權，原則上無法加入CPTPP，如果中國台灣地區想參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提。但民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，死抱“台獨”黨綱，企圖以經貿為由拓展所謂“國際空間”、進行謀“獨”活動。倘若在這種情況下，台灣加入國際經濟組織，則會給外界造成“兩個中國”或“一中一台”的錯誤觀感。



台灣方面曾分別與新西蘭、新加坡簽署雙邊自由貿易協定，那是因為當時在島內執政的國民黨馬英九政府堅持“九二共識”，積極改善兩岸關系，才得以簽署相關經貿協定。當時台灣方面也連續8年獲准以觀察員身份參加世衛大會，亦是建基於“九二共識”。但民進黨當局迄今拒不承認“九二共識”，已連續8年被世衛大會拒之門外。



此外，CPTPP要求加入的經濟體必須高度對外開放市場，打破貿易壁壘，但台灣方面至今仍禁止輸入大陸2509項產品，已然嚴重違反CPTPP相關貿易規定，顯然不符合加入CPTPP的條件。



據說，CPTPP采用“共識決”，即要全體成員國一致同意，申請者才能獲准加入。現今CPTPP有日本、加拿大、澳洲、文萊、智利、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡及越南等11個成員國，以中國大陸的綜合影響力，台灣方面想要獲得所有成員國一致同意，是異想天開。