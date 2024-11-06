中評社北京11月6日電／網評：美國大選議題的整體性短視及政治後果

來源：大公報 作者：周德武



11月5日是美國大選投票正日。當天全美7000多萬選民將前往各地投票站投票，此前已有8270萬選民完成了提前投票。從嚴格意義上說，自9月份開始提前投票以來，整個投票過程拉長近兩個月，這在世界選舉制度中也算一朵奇葩了。



特朗普和哈裡斯都把選前最後一天造勢的主要精力放在至關重要的賓夕法尼亞州。4日晚特朗普飛回了佛羅裡達，11月5日晚將在西棕櫚灘會展中心舉辦“選舉之夜”，等待他的是福是禍，特朗普都需要承受。而哈裡斯則回到母校──首都華盛頓的霍華德大學，准備迎接“選舉之夜”的任何消息。兩位候選人帶著疲憊不堪的身軀回到各自的“舒適區”，以求片刻的寧靜。接下來是漫長的等待，又一輪的法律官司和政治暴力或不可避免。特朗普多次警告，他再次輸掉大選的唯一理由是民主黨的作弊。為此，白宮及“選舉之夜”的舉辦地都加裝了圍欄，以防不測。



特朗普過於真實，說話從不藏著掖著，當然很容易得罪人。喜歡他的人喜歡得要死，恨他的人恨之入骨。哈裡斯來自加州，被視為自由主義分子，其政策主張被貼上“左翼”的標簽。雖然哈裡斯也在不同場合闡述了自己的政策，但她的回答總是拐彎抹角、含糊其辭、逃避現實，似乎總帶著“政治正確”的面具，這讓不少美國選民感到不放心，迫切想知道真正的哈裡斯到底是什麼樣？一些選民認為，民主黨的政策走得太遠了，亟需糾偏。也許是哈裡斯意識到這個問題，對自身的政策立場作了大幅度修正。例如在水力壓裂法方面，她不再堅持2019年的反對立場，以照顧賓夕法尼亞州的選民利益。此外，在打擊非法移民方面，也不再堅持“非罪化”的寬容處理，而是向更嚴厲的政策靠攏，這讓民主黨的激進勢力大為不滿。



美國大選長期被詬病的問題是，兩黨候選人為了迎合選民的需要，大開空頭支票，但真正落到實處的少之又少。而且政客們往往從短期利益出發，根本無法真正引領社會發展的大方向，甘當“群衆的尾巴”。



這次大選，兩黨候選人均回避了長期性的債務問題。美國的債務總額突破36萬億美元，僅利息一項支出就超過1萬億美元，更不說還本問題了。實際上美國早已資不抵債，壓根兒也沒有想過還債，最多是借新債還舊債而已。

