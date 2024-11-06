市場靜待美大選及議息結果　美匯偏軟

美匯指數走勢（大公報） 中評社香港11月6日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析說，美國總統選舉投票日展開，上周日發布的一系列民意調查顯示，兩名競選者哈里斯與特朗普勢均力敵，全國和關鍵搖擺州的選民支持率都不相上下。受飓風和罷工影響，美國10月非農就業職位僅僅增加1.2萬個，創下2020年以來最低，並且遠遠低於市場預期的增加11.3萬個，期內，失業率為4.1%，符合市場預期，薪資增長速度暫時保持平穩。



此外，美國ISM製造業指數10月報46.5，不僅低於經濟學家預期，更是創下去年7月以來最低，顯示製造業連續第七個月萎縮。疲軟的數據料會打開美聯儲減息空間。



本周除了美國聯儲局周四舉行議息會議之外，同日還有英倫銀行公布議息結果，市場暫時預計英倫銀行將會減息0.25厘，不過減息0.5厘的可能性仍接近50%。至於澳洲央行於昨日宣布維持利率4.35厘不變，為連續第8次按兵不動，符合市場預期。市場預期澳洲央行或要到2025年才會開始減息。同時，澳元兌美元上揚，執筆之時暫時收復0.66關口。



彭博利率期貨顯示，市場預計美聯儲本周議息會議減息0.25厘的概率升至九成以上，而市場基本已排除再度大幅減息0.5厘的可能性，其概率僅四成左右。美匯指數已暫時進入議息前的橫行整固區間，預計短線將於103至105區間上落。