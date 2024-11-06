政府各工作組開會　盡快落實施政報告措施

上圖：新一份施政報告發表至今三個星期，多個專組展開工作，市民寄望甚殷。下圖：特區政府促進銀發經濟，銀發族其中一大開支是醫療，市場需求十分龐大。（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，新一份施政報告發表至今三個星期，提出的各項舉措在陸續推展，當中，為加強跨局統籌工作而成立的多個工作組與委員會，“促進銀發經濟工作組”將於明日（7日）召開首次會議；“發展旅遊熱點工作組”將於本周五（8日）召開首次會議；“發展低空經濟工作組”也將於本月內召開首次會議。



多項措施促進銀發經濟



最新旅遊數據顯示，10月份訪港旅客錄得超過400萬人次，非內地旅客人數創今年單月新高。政務司副司長卓永興昨日表示，由他領導的“發展旅遊熱點工作組”會加強跨部門統籌，結合社會力量建設旅遊熱點。卓永興並說，銀發一族將成為本港一個龐大的消費群體，“促進銀發經濟工作組”明天開會後，相關政策局會訂定具體工作計劃及時間表。



政府統計處預測，在2043年，每三名港人便有多於一人是長者。卓永興昨日在立法會一個委員會會議簡報施政報告措施時表示，隨著長者人口持續上升，以及其勞動人口參與率近年呈上升趨勢，銀發一族將成為龐大的消費群體，並帶動長者樂齡產品及服務需求，“如果能夠適當地因勢利導，開拓新的產品和服務，不單可以滿足長者需要，提升他們的生活質素，更可創造商機，培育新的經濟增長點，並增添人力資源。”



卓永興說，由他擔任組長的“促進銀發經濟工作組”，將會循五個範疇，包括促進“銀色消費”、發展“銀色產業”、推廣“銀色品質保證”、推廣“銀色財務及保障安排”、釋放“銀色生產動力”，推出相關措施。



商務及經濟發展局局長是“促進銀發經濟工作組”的副組長。商經局副局長陳百里說，將與商界研究，每月推出長者促銷及折扣活動，鼓勵長者留港消費。政府並打算透過會議展覽及電商平台，協助本地的樂齡科技產品打入內地及其他市場。卓永興稱，工作組會檢視各政策局的工作進度，以期相關措施盡快落實。