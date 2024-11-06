嫦六月壤開放借用　香港學者積極申請

科研人員在月球樣品實驗室展示嫦娥六號月球樣品。\新華社 中評社香港11月6日電／大公報報導，11月5日，國家航天局探月與航天工程中心發布通知，首批嫦娥六號任務月球科研樣品和第八批嫦娥五號任務月球科研樣品已完成準備工作，向包括香港科學家在內的中國科研人員開放借用申請，對此，香港相關領域科學家表現出極大興趣，正積極準備申請。



中國科學院國家天文台研究員、嫦娥六號任務工程副總設計師李春來介紹，嫦娥六號月壤的全岩成分是低鈦、低鋁、低鉀的玄武岩，化學成分跟嫦娥五號不一樣。嫦娥六號返回樣品密度較低，結構較為鬆散，孔隙率較高，主要物相組成為斜長石（32.6%）、輝石（33.3%）和玻璃（29.4%），其中玻璃含量接近阿波羅樣品的下限。樣品中還檢測到少量的斜方輝石，暗示了非玄武質物質的存在。



香港大學地球科學系行星地質學家錢煜奇是香港首位成功申請到嫦娥五號樣品的科學家。此次為在第一時間申請嫦娥六號樣品，他和團隊提前對嫦娥六號著陸區的火山作用及地質背景進行了研究。香港理工大學深空探測研究中心主任容啟亮團隊參與了嫦娥六號任務的設計研製，“表取采樣執行裝置”在月背表現出色。理大深空探測研究中心對嫦五、嫦六樣本都有興趣，目前正在組織申請。