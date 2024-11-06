粵車南下　擬經港珠澳橋入出香港口岸停車場

“粵車南下”加速實施，將與“港車北上”實現雙向奔赴。（大公報） 中評社香港11月6日電／大公報訊報導，“粵車南下”有新進展！廣東省交通運輸廳5日發布《廣東省機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出香港口岸自動化停車場的管理辦法（徵求意見稿）》，提出了“粵車南下”的具體安排。根據辦法，首階段擬經港珠澳大橋珠海口岸入出香港口岸自動化停車場，6個月內要駛離香港返回內地。



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，研究制定港澳與內地車輛通行政策和配套交通管理措施、促進交通物流發展。此次發布的辦法指出，在港珠澳大橋香港口岸自動化停車場具備條件的情況下，根據國家出入境管理、海關和港澳事務主管等有關部門審批和香港特區政府有關部門意見，分批有序開放廣東省機動車申請使用大橋香港口岸自動化停車場。



車輛6個月內要駛離香港



辦法提出，廣東省機動車所有人應當在每次前往大橋香港口岸自動化停車場前，提前預約停車場泊位；獲得香港機場管理局停車場預約泊位許可後，方可在預約泊位許可有效期內經大橋珠海口岸入出大橋香港口岸自動化停車場一次。



辦法明確，目前廣東省機動車行駛範圍僅限經港珠澳大橋往來內地與大橋香港口岸自動化停車場。車輛需懸掛廣東省機動車號牌，隨車持有符合香港特區法規的有效車輛保險憑證、香港機場管理局發出的香港口岸自動化停車場預約泊位許可；自進入香港之日起6個月內駛離香港、返回內地。

