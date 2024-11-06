進博首日：斯洛伐克看好中國市場未來前景

進博首日 斯洛伐克：看好中國市場未來前景 圖源：央視網 中評社北京11月6日電／據央視新聞報導，今年是中國與斯洛伐克建交75周年。11月5日，第七屆進博會開幕首日，斯洛伐克國家館也舉行了開館儀式，這也是斯洛伐克首次參與進博會國家展。在開館儀式現場，斯洛伐克副總理薩科娃接受了總台央視記者採訪，她高度評價斯中兩國關係取得的發展，重申斯洛伐克反對歐盟對中國電動汽車加征關稅的立場，希望歐中能夠通過對話磋商尋求妥善解決。



斯洛伐克副總理薩科娃：“我們投了反對票。我們堅持認為市場上存在需求與供應。最終如果你想購買或提供某樣東西，關鍵點是價格和質量。因此，我們認為歐盟應該通過價格和質量來保持競爭力，而不是通過費用或任何關稅。”



不久前，歐盟公布了對華電動汽車反補貼調查終裁結果，決定對從中國進口的電動汽車徵收為期五年的反補貼稅。薩科娃副總理明確向總台央視記者表示，歐中經貿合作使雙方彼此獲益，斯洛伐克反對歐盟對中國電動汽車加征關稅，希望歐中通過對話磋商尋求妥善解決。



薩科娃表示，毫無意外，中國電動汽車質量很好。但歐洲市場有些擔憂，擔心中國電動汽車在價格上更具優勢，而歐盟作為汽車生產的領導者，在未來可能會失去競爭力。歐中還在進行一些談判，最終結果如何還不確定，但這也會影響到歐洲市場，不希望看到這種情況。



在進博會期間，薩科娃副總理特別出席了斯洛伐克國家館開館儀式。薩科娃副總理表示，進博會為展示斯洛伐克優質產品創造了機會，希望能夠借此增進斯中經貿合作，也期待著未來斯洛伐克能夠繼續參與進博會。