李強會見馬來西亞總理安瓦爾

11月5日下午，國務院總理李強在上海會見來華出席第七屆中國國際進口博覽會的馬來西亞總理安瓦爾。圖源：新華社 中評社北京11月6日電／據新華社報導，國務院總理李強11月5日下午在上海會見來華出席第七屆中國國際進口博覽會的馬來西亞總理安瓦爾。



李強表示，當前，中馬關係進入新的歷史發展階段，正在朝著共建中馬命運共同體的目標穩步前行。習近平主席將同總理先生舉行會晤，為兩國關係深化發展作出進一步規劃。中方願同馬方一道落實好兩國領導人重要共識，堅持互尊互信、平等相待、合作共贏，推動雙邊關係持續走在地區國家前列，攜手實現兩國共同發展繁榮。



李強指出，中方願同馬方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，加強發展戰略對接和治國理政經驗交流，完善各領域合作布局，以高水平戰略合作助推兩國現代化進程。雙方要扎實推進東海岸鐵路、“兩國雙園”等旗艦項目，深挖新興領域合作潛力，不斷拓展合作新空間。中方願同馬方持續推進文明交流互鑒，繼續加強教育合作，推進簽證便利化，鼓勵兩國人民尤其是青年朋友常來常往，不斷增進相互理解和友誼。中方將大力支持馬方明年擔任東盟輪值主席國工作，願同馬方加強在中國－東盟等多邊框架內的協調配合，共同推進區域經濟一體化，維護東盟中心地位，維護亞洲家園的和平發展。



安瓦爾表示，中國是馬來西亞的好朋友、好夥伴，兩國高層往來不斷，各領域合作成果豐碩。馬方願同中方繼續在相互尊重、相互信任的基礎上，加強高層交往，深化共建“一帶一路”合作，拓展貿易、投資、通信、數字經濟、教育等領域合作，密切人文交流。馬方支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》。馬方明年將接任東盟輪值主席國，願以此為契機，密切同中方在國際和地區問題上的協作。



會見後，兩國總理共同出席兩國共建“一帶一路”合作規劃等合作文本交換儀式。



陳吉寧、吳政隆參加上述活動。