涉嫌受賄 北京市原副市長高朋被決定逮捕。圖源：資料圖 中評社北京11月6日電／據新華社報導，記者6日從最高人民檢察院獲悉，北京市人民政府原黨組成員、副市長高朋涉嫌受賄、玩忽職守一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、玩忽職守罪對高朋作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。