﻿工信部：培育更多低空產業頭部企業

11月5日，小遊客乘坐浙江省民營企業米旗通航的直升機在空中飽覽太湖南岸美景。圖源：新華社 中評社北京11月6日電／據大公報報導，據新華社報導：工業和信息化部5日透露，工業和信息化部將加強企業梯度培育，推動產業鏈上下游企業協同創新發展，培育更多低空產業頭部企業和專精特新“小巨人”企業。



低空產業是低空經濟的物質載體，是培育新質生產力和新經濟增長點的重要方向，是新一代信息技術與航空技術深度融合的典型代表。工業和信息化部近日召開低空產業發展領導小組第一次全體會議，研究部署推動低空產業高質量發展的重點任務。會議指出，當前，我國低空產業總體呈現良好發展態勢，技術裝備加快突破，應用場景積極拓展，信息基礎設施支撐有力。要在推進新型工業化大局中加快低空產業高質量發展，塑造形成新動能新優勢。



記者瞭解到，工業和信息化部將積極穩妥發展低空產業，打造新型工業化典範。大力發展無人化、電動化、智能化低空裝備，推動新一代信息通信技術、數字技術、人工智能等技術全方位賦能低空產業體系。深化校企合作，統籌推進高端科研人才、企業管理人才和技能型人才培養。發揮產業投資基金和國家產融合作平台作用，促進形成多元化接力式金融創新產品和服務。深入推進低空裝備創新應用試點，強化法規標準體系、試驗驗證體系建設以及創新平台布局，更好發揮國家高新技術產業開發區等各類園區作用。