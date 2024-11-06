﻿深圳投資120億　拓展“低空經濟”基建

11月5日，深圳召開低空經濟基礎設施高質量建設啟動會，提出至2026年全市建成逾1200個起降點。圖為無人機農業管理現場演示。圖源：大公報 中評社北京11月6日電／據大公報報導，深圳向“低空經濟第一城”加速邁進。11月5日，深圳召開低空經濟基礎設施高質量建設啟動會。大會以“低空新質 基建先行”為主題，提出加快建設全球首個完備的低空經濟基礎設施體系。



深圳市發展和改革委員會在會上透露，預計2024－2026年，深圳低空設施投資額120億元人民幣以上，“十五五”期間，總投資可達200億元以上。其中，低空起降基礎設施至2026年將擁有逾1200個起降點；低空科技基礎設施建設加快推進，打造“低空大腦”（SILAS），計劃11月下旬發布1.0版本。同時，加快低空經濟運行試驗區、測試場等低空創新基礎設施建設。



實時獲取城市信息 精細化管理



低空信息基礎設施方面，深圳將推進建設全市域智能融合低空系統（SILAS）。粵港澳大灣區數字經濟研究院低空經濟分院執行院長李世鵬表示，SILAS現已全面接入深圳市市域時空信息平台，能夠快速、無縫地接入城市核心數據，實時獲取涵蓋建築物模型、市政設施、行政區劃等城市信息，並支持低空飛行活動的精細化管理。



李世鵬介紹，通過構建統一、開放的數字平台，SILAS打造了基於數據的可計算空域，實現了對傳統低空管理方式的創新升級，能夠提供包括飛行活動申請、運行識別、交通態勢信息、運行環境信息在內的基礎飛行服務，同時具備空域劃設、航路規劃等核心管理功能。該院計劃在年底發布SILAS 1.0a試運行版本，支持低空經濟的安全、高效、規模化運行。