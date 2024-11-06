斬斷利益鏈　中海油強化採購供應鏈管辦分離

圖為中國海油物裝採購中心全封閉評標基地，評委會開展現場評標。圖源：中國紀檢監察報 中評社北京11月6日電／據中國紀檢監察報報導，招標採購是國有企業生產經營活動中的重要環節，也是容易發生腐敗問題的重災區。今年以來，中國海油多名黨組直管幹部接受審查調查，其中不少涉及采辦招投標領域腐敗問題。在嚴肅查處形成震懾的同時，針對采辦領域廉潔風險突出的情況，中國海油紀檢監察組與中國海油黨組同向發力，以“管辦分離”為重點，將監管職能與業務執行剝離，設立獨立的采辦招標機構，大力推進陽光采辦、集中采辦，用改革的辦法斬斷利益鏈條，鏟除腐敗滋生的土壤和條件。



以數字化手段有效防範招投標跑風漏氣等問題



10月23日一早，評標專家李偉來到位於北京市東直門附近的京信大廈。將手機、智能手表等移動設備存放在儲物櫃後，李偉走到報到一體機前，進行人臉識別和身份證雙重驗證，隨後領取評標憑條，經過電子安檢門和人臉識別門禁，進入評標封閉區域。



作為中國海油物裝採購中心建設的三大智慧評標基地之一，這里每天要承接20個左右的評標項目。評標實行“雙盲”制，系統隨機“盲抽”對應專業的評標專家，專家“盲評”投標文件。開標前，李偉僅得知評標時間和地點，評標專家、投標人的信息對所有人都不可見。



在安裝有攝像頭和拾音器的評標室內，聽完招標經理對評標流程的介紹後，李偉登錄電子招評標系統，開始了關於某生產智能化平台運維項目的評標工作。在系統裡，專家們可以看到格式統一的投標文件，里面衹有項目信息，不見企業名稱。系統會實時錄屏，全程記錄專家們的言行和操作行為。



這樣的“雙盲”評審，三地同步進行。通過視頻會議系統，李偉與來自天津和深圳的4位異地評標專家進行線上討論，同時實現遠程異地評標。“遠程異地評標的推廣，能避免出現本地專家可能與當地招投標方較為熟悉，形成固定評標專家圈的情況。”中國海油物裝採購中心招標業務部副經理王堯峰說。



評標室內的桌子上，擺放有一本《集中招標工作規範》。這本厚厚的工具手册，詳細列出了國家法律法規對招評標各環節工作的要求並進一步明確了具體操作規範，為評標專家們提供專業化和規範化的參考。