進博會簽約首單　價值達5000萬美元

第七屆進博會首單簽署價值5000萬美元採購訂單。圖源：大公報 中評社北京11月6日電／據大公報報導，第七屆中國國際進口博覽會5日正式開幕，當日，採購商上海諾銀機電科技有限公司與參展商HIWIN GmbH上銀科技簽署了價值5000萬美元的採購訂單，標誌著第七屆進博會首單成功落地。此次採購訂單涉及直線導軌、滾珠絲槓、晶元機器人等產品，將有力提升諾銀科技在半導體、汽車、3C等領域的核心競爭力。



諾銀公司法人、執行董事吳金輝表示，此次與HIWIN GmbH上銀科技的合作，不僅是對諾銀科技實力的體現，更是對未來發展的信心和動力。HIWIN GmbH上銀科技相關負責人則表示，此次與諾銀科技的合作，將進一步拓展其在中國的市場份額，提升品牌影響力。



記者還瞭解到，上海青浦區已連續七年簽下上海交易團“首單”，累計首單金額達21.8億美元。今年進博會，青浦區還舉辦了“首照”“首證”頒發儀式，為參展商上海之函貿易有限公司和澳聯特（上海）國際貿易有限公司分別頒發了首張營業執照和首張食品經營許可證。上海之函貿易有限公司作為印尼食品館的參展商之一，將展出源自印尼Papua島的野生白花膠等高端滋補品，澳聯特（上海）國際貿易有限公司是本屆進博會的參展商，此次在澳洲駐上海總領館的大力支持下，成功進駐綠地全球商品貿易港，正式落戶青浦，並設立了澳洲國家進口館，冀為中澳貿易交流再添新動力。