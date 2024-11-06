中國關稅總水平降至7.3%　續擴大開放

11月5日，國務院總理李強在上海出席第七屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，並發表主旨演講。這是開幕式後，李強同與會外國領導人共同巡館。圖源：新華社 中評社北京11月6日電／據大公報報導，11月5日，國務院總理李強在上海出席第七屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，並發表主旨演講。李強指出，中國已全面落實前六屆中國國際投資貿易洽談會上宣布的所有對外開放措施，包括取消國家外商投資負面清單中的所有製造業項目。李強表示，中國願意進一步開放巨大的市場，並將繼續有序擴大電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域的市場准入。



李強表示，當今世界逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，越是在這樣的情況下，我們越要堅持開放、擴大開放、提升開放，推動持久的和平穩定、發展繁榮。他表示，中國的關稅總水平已降至7.3%，超額完成了9.8%的目標（即低於9.8%的加入世貿承諾）。



把中國大市場變成世界大機遇



綜合新華社、新華社英文網報導：李強表示，舉辦進博會是中國擴大開放合作的重要舉措，是我們面向世界作出的鄭重承諾。從2018年至今，進博會年年舉辦，從未間斷。如果說首屆進博會是中國向世界發出的單向邀約，之後的每一屆便是中國和世界雙向奔赴的共同約定，反映了大家對開放合作的共同心願。當今世界，百年變局加速演進，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，全球和平和發展事業面臨的不穩定、不確定因素增多。越是在這樣的情況下，我們越要堅持開放、擴大開放、提升開放，推動持久的和平穩定、發展繁榮。



積極對接國際高標準經貿規則



李強提出三點建議：



一是要在堅持重信守諾中更好凝聚開放共識。各方應共同遵守國際經貿秩序規則，切實履行多雙邊經貿協議。中國將進一步擴大制度型開放，積極對接國際高標準經貿規則，深入實施自貿試驗區提升戰略。