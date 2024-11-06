【
大
中
小
】 【
打 印
】
秘魯中部發生6.0級地震
http://www.CRNTT.com
2024-11-06 16:38:33
中評社北京11月6日電／據新華網報導，秘魯中部沿海的利馬省5日發生6.0級地震，目前尚無人員傷亡或財產損失報告。
據秘魯地球物理研究所消息，地震發生於當地時間5日14時39分（北京時間6日3時39分），震中位於利馬省卡涅特市東南50公里處，震源深度約139公里。
據秘魯安第斯通訊社報導，距震中約180公里的首都利馬部分地區也有震感。秘魯民防部門呼籲居民保持鎮定，家中準備應急物資包，並確認緊急情況下的安全出口。
秘魯位於環太平洋地震帶上，是地震多發國家。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
秘魯前總統托萊多因涉腐被判處超20年監禁
(2024-10-22 15:26:32)
林信義任APEC領袖代表 秘魯送達邀請函
(2024-10-21 15:01:05)
秘魯山火頻發已致15人死亡
(2024-09-17 16:42:48)
委內瑞拉外長宣布委決定同秘魯斷交
(2024-07-31 15:15:54)
香港與秘魯完成自由貿易協定談判
(2024-07-26 16:36:34)
秘魯古岡州會館舉行成立157周年慶典
(2024-07-25 10:05:35)
秘魯總統訪華，盛贊中國高鐵速度快
(2024-07-02 17:51:03)
習近平同秘魯總統博魯阿爾特會談
(2024-06-29 21:51:10)
趙樂際會見秘魯總統博魯阿爾特
(2024-06-29 09:43:45)