秘魯中部發生6.0級地震

中評社北京11月6日電／據新華網報導，秘魯中部沿海的利馬省5日發生6.0級地震，目前尚無人員傷亡或財產損失報告。



據秘魯地球物理研究所消息，地震發生於當地時間5日14時39分（北京時間6日3時39分），震中位於利馬省卡涅特市東南50公里處，震源深度約139公里。



據秘魯安第斯通訊社報導，距震中約180公里的首都利馬部分地區也有震感。秘魯民防部門呼籲居民保持鎮定，家中準備應急物資包，並確認緊急情況下的安全出口。



秘魯位於環太平洋地震帶上，是地震多發國家。