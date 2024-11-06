2024巴西中國電影節在里約開幕

中評社北京11月6日電／據新華網報導，2024巴西中國電影節4日在里約熱內盧奧迪恩影院開幕，活動旨在通過電影增進中巴兩國人民相互瞭解，推動兩國文明互鑒。



中方嘉賓在開幕式致辭中表示，中國電影市場開放包容，希望與全球電影人密切交流，深度合作。中方期待進一步推進與巴西同行在電影藝術及其產業諸多環節的合作，如建立兩國影片在對方國家長期展映的機制、盡快形成符合市場規律的合作項目、加強兩國電影資料館的業務往來等。



今年4月，巴西擔任第十四屆北京國際電影節主賓國。當時來華參加活動的巴西文化部視聽秘書若埃爾瑪·貢薩加在北京國際電影節上看到了巴中更廣闊的影視合作前景。她表示：“建交50年來，巴中各方面合作不斷推進，文化層面合作潛力巨大，今天在有著百餘年歷史的奧迪恩影院舉辦巴西中國電影節意義重大，是兩國影視界進一步合作的新開始。”



在巴西地理統計局工作的若澤·丹尼埃爾·達席爾瓦非常喜愛中國文化，下班後直奔影院觀影。他認為，巴西與中國在電影創作方面可以相互啟發、合作拍片，巴西人民喜愛電影，無論何種題材都會有相應的觀眾群。“比如東北部地區的人喜愛文藝片，北部亞馬孫地區的人喜愛與自然、環境有關的影片，而南部地區的人更喜愛生活化的題材，因此多樣化的受眾群體可以接納更多優秀中國影片。”



本次活動由中國國家電影局、中國駐巴西使館、中國駐里約總領館主辦，中國電影資料館承辦，為期5天。其間，包括《抓娃娃》《熱辣滾燙》《中國乒乓之絕地反擊》等9部影片將在當地上映。開幕式期間，巴西文化部與中國國家電影局、中國電影資料館分別簽署合作備忘錄。