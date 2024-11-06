西班牙洪災已致218人遇難

中評社北京11月6日電／據新華網報道，截至4日，西班牙洪災已導致至少218人遇難。隨著救援進入第六天，西班牙已投入上萬人參與救災，大部分受災地區恢複電力、燃氣和通信網絡。路透社分析，冷熱空氣相遇形成的一種破壞性天氣系統或為導致本次洪災的主要原因。



西班牙東南部10月29日晚至30日淩晨突降暴雨，引發嚴重洪災。西班牙政府4日說，洪災導致至少218人死亡，其中巴倫西亞自治區214人，死亡人數可能進一步上升。據路透社報道，這是1967年以來歐洲死亡人數最多的洪災。



法新社報道，4日共有約1.7萬名軍人、警察、國民警衛隊人員和消防員投入分發物資、清理廢墟、修複基礎設施等多項救援工作。當地政府官員說，截至4日，受災地區幾乎所有電力供應和60%的通信網絡已恢複，93%受災民衆重獲燃氣供應，鐵路和公路則仍在修複中。



洪水襲來時，一些民衆被困在地下停車場和隧道內的汽車中，來不及逃生，搜尋其遺體的難度較大。潛水員使用水泵等重型機械清理積水，並在無人機和嗅探犬幫助下搜尋遇難者遺體。



另據路透社消息，一艘載有104名海軍陸戰隊員的軍艦以及滿載食物和飲用水的卡車車隊4日抵達巴倫西亞港。



西班牙司法大臣費利克斯·博拉尼奧斯4日晚透露，西班牙政府定於5日召開內閣會議，把巴倫西亞、安達盧西亞、卡斯蒂利亞-拉曼查和加泰羅尼亞部分受災村莊認定為“嚴重受災地區”，以便向政府申請緊急救助金。會議還將批准一攬子救濟措施，幫助災民度過困境。