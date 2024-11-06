香港打造調解之都　提供靈活高效服務

圖：香港法律周活動第二日舉辦了第二屆“融通與發展”法治論壇，一眾嘉賓和講者合照。（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，律政司司長林定國昨日出席香港法律周活動時表示，在“一國兩制”下，香港不僅充當“超級聯繫人”，還可提供獨特的法律服務。例如國際調解院成立公約明年將在香港簽署，並在港設立總部，旨在將香港打造為“國際調解之都”。隨著中國走向更深層次的制度型開放，香港在促進國際參與和推動國際法治進步方面發揮的作用更加重要。



香港法律周活動第二日，舉辦第二屆“融通與發展”法治論壇，來自40多個國家和地區以及國際組織的嘉賓900餘人通過線上線下方式參會。林定國致辭時表示，在“一國兩制”下，香港是粵港澳大灣區乃至世界範圍的貿易中心與爭議解決樞紐。隨著全球商業規則變革和國家制度型開放推進，香港不僅充當“超級聯繫人”，還可提供獨特的法律服務。



林定國指出，中央堅定支持將香港建設為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心，《關於建立國際調解院的公約》早前完成談判，並決定明年在本港舉辦簽署儀式，國際調解院總部亦會設於香港。調解院成立後，可提供友善、靈活、經濟和有效的調解服務，將香港打造成“國際調解之都”。



商討私法協會在港設代表處



林定國續表示，特區政府透過加強與頂尖法律相關國際組織的合作，強化香港作為國際爭議解決樞紐的地位。除了昨日舉行的亞太國際私法峰會，特區政府正與國際統一私法協會討論其在香港開設代表處的可能性。律政司亦正全力籌建香港國際法律人才培訓學院，提升香港作為國際法律及爭議解決服務中心的影響力。



“君子和而不同”，林定國表示，在相互聯繫的世界裡，“和而不同”的理念對於實現跨越國界的持久成功和相互尊重至關重要。隨著國家進一步走向制度型開放，香港在促進國際參與和推動國際法治進步方面可以發揮重要作用。