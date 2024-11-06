勞聯倡明年加薪不少於5.5%

中評社北京11月6日電／據大公報報導，隨著本港經濟﻿復甦，雇員的工作量增加，不少雇員對薪金調整的需求日益增加。港九勞工社團聯會昨日公布一項調查，發現逾六成打工仔今年有加薪，但超過半數不滿意加薪幅度。勞聯建議，雇主明年加薪不應少於5.5%，因為合理的薪酬待遇能夠提高就業意欲，提高市民向上流動的機會，並為企業挽留人才，促進社會和就業質素提升。



勞聯在8月進行“2024至25年薪酬趨勢及期望調查”，收到1123份有效問卷，發現有63%受訪者今年度有獲加薪，平均加幅4.5%；超過35%受訪者凍薪，餘下不足1%要減薪，情況較去年大幅改善。調查結果並顯示，約33%受訪者不滿今年度的薪酬調整，更有19.3%人非常不滿，反映滿意度普遍偏低。另外，有47.8%受訪者表示，需要加班或另找兼職，以賺取額外收入；66.6%受訪者稱需要縮減開支。



不少行業人力需求殷切



調查結果亦顯示，有約56.2%受訪者的公司正在進行大／小規模招聘，表示不少行業人力需求殷切。不過，亦有31.8%受訪者表示正在凍結人手，亦有近12%受訪者表示公司或機構有大／小規模裁員情況，顯示輸入勞工政策打擊了部分雇主的本地招聘意欲，本地雇員就業情況將備受考驗。