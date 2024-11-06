霍啓剛：港電影人能在困境中尋突破

中評社北京11月6日電／據大公報報導，香港著名導演杜琪峯近日接受BBC專訪時宣稱，“香港電影已經失去靈魂，主要是因為沒有‘自由’”雲雲。他自言最近是他“人生中最低潮的時候”，并將之歸咎於香港當前的政治氣候。立法會議員霍啓剛昨日在社交平台發文不點名回應稱，這無疑是非常自私的言論，既忽視了電影行業困局背後的多重因素，亦抹煞了電影人才的努力，又指如果有心推進電影業繼續向前，更不應在外國媒體上唱衰香港。



影業發展困難是全球問題



霍啓剛表示，香港是有言論自由的地方，每個人也可以分享自己的感受，惟當一個人明白自己在行業及社會有地位，就更加需要謹言慎行，此等言論對一直默默耕耘的業界，不公道、不公平，如果有心推進電影業繼續向前，更不應在外國媒體上唱衰香港，讓自己的言論成為別人的“刀”，傷害與香港并肩同行的電影工作者。



霍啓剛指出，環球電影行業變遷，影業發展面對困難，不只是香港面對的問題，亦并非單一原因能够解釋。經濟受壓、串流平台挑戰、制作成本上升等不同因素，均為全球電影行業帶來前所未有的挑戰。在剛剛過去的暑假，不論是海外、內地還是香港，電影票房與去年同期比較均錄得下跌，而北美市場5月票房更創1999年5月來新低，屬25年來暑期票房最差開局。



他續說，要知道在大環境多重因素的影響下，電影行業要取得資金開發電影并不容易，作為投資者亦有自身的商業考慮。時代變遷，我們必須承認以往喜歡到戲院觀看電影的觀衆，逐漸習慣留在家中，到串流平台觀看電影、電視劇等不同影視作品。我們不應妄自菲薄、責怪環境，此時此刻更重要是重新思考，如何在環球市場及觀影習慣的轉變中，尋找自己的一片天：我們的下一代需要什麼影視作品，我們的影視作品要有什麼方向。