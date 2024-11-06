ESG評選助力香港打造綠色金融科技樞紐

圖：逾三百位嘉賓出席昨日的論壇和頒獎典禮。（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，自新時代以來，習近平總書記多次指出，“綠水青山就是金山銀山”，“新質生產力本身就是綠色生產力”。行政長官李家超在2023年首屆“香港國際ESG榜單年度評選活動”致辭中表示，香港特區政府目標爭取在2035年前碳排放量減半，2050年前實現碳中和。香港社會綠色發展從此有了明確的目標與方向。



助力中國企業走出去



為積極響應中央綠色發展相關政策，2024年5月26日，國務院國有資產監督管理委員會研究中心和香港大公文匯傳媒集團在京簽署合作備忘錄。根據合作備忘錄，雙方將聯合開展有關可持續發展、ESG議題的研究，加強與ESG政策、法律法規和標准的溝通和銜接，并聯合發布相關評價標准，同時開展國資央企研究報告及相關專題報告的聯合發布和推廣，攜手合作，共同在引領ESG國際話語體系中發揮重要作用。“香港國際ESG聯盟”和“香港國際ESG榜單年度評選”系列活動以此為基石，不斷進步、成長。



2024香港國際ESG榜單年度評選旨在拓寬香港的綠色金融科技生態圈，助力將香港打造成為綠色金融科技樞紐，構建符合中國國情特點、高質量發展戰略理念以及國際合作潮流的ESG評價體系，促進國際ESG領域的健康發展；助力中國企業“走出去”，發揮香港國際金融中心作用，通過中國特色ESG評價體系塑造中國企業品牌形象的“軟實力”，客觀公平地展現中國企業的發展現狀，幫助資本市場和投資者更加全面評價中國企業的價值。



“香港國際ESG榜單年度評選”依托專業ESG權威評級數據庫，綜合專家委員及聯合主辦機構意見，在ESG評分、專家委員會打分、權威資料庫綜合評估後匯總得分，評選出香港國際ESG榜單年度評選最終獲獎名單。