發展綠色金融　香港先發優勢巨大

圖：李大宏向獲評選為最佳ESG先鋒的公司頒發獎項。（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長兼大公報社長、香港文匯報社長李大宏在致辭中表示，香港是具有重要影響力的國際金融中心，擁有高度市場化、法治化、專業化和國際化的金融環境，又是客流、物流、服務流、資金流、信息流最融通的地區之一，在發展綠色金融、壯大綠色產業、推動經濟社會高質量發展等方面，具有巨大的先發優勢。



構建綠色金融中心 李大宏提三點建議



李大宏表示，習近平總書記多次指出“新質生產力本身就是綠色生產力”，強調要“持續優化支持綠色低碳發展的經濟政策工具箱，發揮綠色金融的牽引作用，打造高效生態綠色產業集群。”中共二十屆三中全會更專門提出，要“加快完善落實綠水青山就是金山銀山理念的體制機制”，實施支持綠色低碳發展的金融政策和標準體系。這些都為加快構建綠色金融體系帶來了新的發展機遇，也為以綠色金融服務助力經濟高質量發展指明了工作方向、提供了根本指引。



李大宏就香港應如何充分抓住當前發展機遇，在“一國兩制”框架下積極構建具有國際示範效應和全球影響力的綠色金融中心分享了三點建議：首先，應加強綠色金融產品創新，不斷豐富綠色金融服務模式；其次，應與灣區內地加強綠色金融合作，深挖拓展香港綠色金融增長潛力；第三，應積極探索綠色金融業務出海，加強綠色金融國際交流與合作。