香港發揮綠色金融優勢　貢獻可持續發展

左圖：2024香港國際金融論壇暨香港國際ESG榜單年度評選頒獎典禮昨日舉行，11間公司獲頒最佳ESG先鋒獎。右圖：在香港國際ESG榜單年度評選頒獎典禮上，10間公司獲頒最佳ESG實踐獎。（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，由香港大公文匯傳媒集團主辦的2024香港國際金融論壇暨香港國際ESG榜單年度評選頒獎典禮11月5日下午在香港隆重舉行。本屆論壇的主題是“綠色金融助力 共創永續未來”，並設兩場圓桌論壇環節，圍繞“綠色金融賦能企業發展”、“企業ESG實踐與價值創造”主題進行展開，國務院國資委研究中心主任衣學東在論壇上發布中英文版《中央企業海外發展報告（2024）》。



全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長兼大公報社長、香港文匯報社長李大宏期待香港充分利用好“背靠祖國、內外聯通”的區位優勢，扮演好“超級聯繫人”和“超級增值人”的獨特角色，在服務國家高質量發展大局中作出新的更大貢獻。署理財政司司長黃偉綸在致辭中介紹了香港在發展綠色金融方面的優勢及願景。他表示，香港已經是亞洲領先的綠色金融樞紐，特區政府提供不同資助計劃，推動綠色金融生態圈的發展，期望社會各界與特區政府攜手合作，為可持續發展作出貢獻。



黃偉綸表示，香港作為國際金融中心，正在扮演關鍵的角色，可滿足市場對綠色金融的龐大需求。目前，香港已經是亞洲領先的綠色金融樞紐，擁有豐富的資本市場，能有效地為企業提供綠色融資的平台，同時有能力把國際資金引導至區內的可持續發展項目。



綠色金融資助計劃擴大範圍



黃偉綸指出，可持續生態的披露標準，對綠色金融的未來發展非常關鍵，而香港的發展方向是與國際標準接軌。特區政府在3月發布了願景宣言，期望今年內推出全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）的路線圖，希望香港可以成為首批本地準則銜接ISSB準則的司法管轄區。



黃偉綸說，特區政府也提供了不同的資助計劃，推動綠色金融生態圈的發展，同時延長了“綠色和可持續金融資助計劃”，並擴大資助範圍。今年6月，特區政府也推出了在概念驗證測試方面的資助計劃，提供前期資助，推動綠色及可持續金融科技，在商業上的更廣泛應用。