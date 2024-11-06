崔建春：香港要成為全球爭議解決優選地

中評社北京11月6日電／據大公報報導，第二屆“融通與發展”法治論壇昨日舉行。外交部駐港公署特派員崔建春為論壇致歡迎辭時強調，香港可透過抓緊來自特區法治環境優化、國家推進法治建設及全球治理發展完善帶來的“三重機遇”，善用法治實現自身更好發展。



把握“三重機遇”



崔建春表示，世界正經歷百年未有之大變局，“融通”是不可阻擋的歷史大勢，“發展”是國際社會的普遍追求，“法治”已成為各國核心競爭力的重要內容。中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署，加強法治建設是其中的重要內容。面對世界大變局、國家新征程，香港要把握特區法治環境優化、國家推進法治建設、全球治理發展完善帶來的“三重機遇”，實現自身更好發展。



崔建春并就香港如何善用法治方式維護發展權利、鞏固發展空間分享三點看法：一是要鞏固法律優勢，打造“全球爭議解決優選地”。二是要加強規則融通，服務國家擴大制度型開放。三是要堅定法治自信，促進中西法治文明交流互鑒。外交部駐港公署願同特區一道，攜手推動香港在新時代國家發展中發揮新作用、實現新發展、作出新貢獻。



“融通與發展”法治論壇是外交部駐港公署與律政司共同創辦的品牌活動，是香港法律周2024的活動之一。論壇旨在向國際社會宣介國家涉外法治建設成就，對外講好香港法治故事，共同研討香港特區在參與國家涉外法治建設中的獨特作用。