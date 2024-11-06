融通與發展論壇倡訂法律框架　管控新型風險

中評社北京11月6日電／據大公報報導，第二屆“融通與發展”法治論壇設置了“香港在服務國家制度型開放中的作用”和“以法治手段護航香港及國家可持續發展”兩個專題，以金融制裁、外國幹預及人工智能發展為背景，深入討論如何透過法治手段管控和化解此類新型風險，以及法治建設對保障香港及國家可持續發展的重要性。



其中，在金融安全領域，上海交通大學凱原法學院沈偉深入剖析了金融制裁與反制裁的發展。他指出金融制裁的非對稱性特徵，並強調在當前國際形勢下，中國企業需要建立完善的風險評估和內部控制機制。沈偉教授建議通過完善人民幣跨境支付系統（CIPS）、推進人民幣國際化等途徑，在法治框架下應對金融制裁風險。



香港大學法律學院榮譽教授江樂士從國際視角，闡述西方主要國家反幹預立法的發展趨勢。他指出，香港國安法的制定與國際立法實踐相互呼應，通過對比分析澳洲、英國、加拿大等地的相關立法，香港維護國家安全的法律制度既與國際接軌，又具有本地特色，確保了香港與國際社會的良性互動，又為香港的長期穩定發展提供了法律保障。



就人工智能管治，清華大學人工智能國際治理研究院副院長梁正認為，要建立有效的全球治理體系，應依托聯合國框架，建立包容性的多邊對話機制，採取“硬法”與“軟法”相結合的方式建構相關國際規則。具體治理架構上，需要在發展與安全兩個維度取得平衡：既要尊重市場規律和技術發展節奏，避免過度幹預；又要建立適度的安全監管框架，確保產業健康發展。