啟德增設自助圖書機方便市民

圖：今年四月，啟晴邨悅晴樓地下設置了一部自助圖書機，受到區內居民歡迎。（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，隨著啟德體育園即將落成，區內發展日漸興盛。九龍城近年興建了多個公共屋邨，入住人口不斷增加，生活配套有待加強。有團體在公共屋邨內先後設置多部自助圖書機，由康文署借出書本，為居民提供便利的借書服務。當區區議員表示，啟德可能要到2032年才有公共圖書館落成，居民目前對自助圖書機需求殷切。康文署表示，會繼續留意啟德的發展及適時推展區內的文康設施工程項目。



社區關愛協會早前舉辦“閱見未來”計劃，在九龍城公共屋邨陸續增設10部自助圖書機。今年4月，德朗邨德瑩樓及啟晴邨悅晴樓地下率先分別設置一部自助圖書機，受到區內居民歡迎。日前大公報記者在德瑩樓的自助圖書機等候，下午約5時，看到就讀中三的區同學前來借書，居於該邨的她表示，住所附近沒有公共圖書館，以往借書甚為不便，但自從加設自助圖書機後，借書已較以往方便，感到好開心，可以經常到來借書閱讀，而機內的書籍種類都是自己愛看的。她又指雖然不知道機內書籍何時才換一次，但每次都能找到想看的書。



另外，街坊陳女士亦表示得知上址加設自助圖書機，但因兒子的學校有圖書租借，所以沒有使用，但都覺得這些圖書機方便其他市民，而且可推動閱讀風氣。



手機微信註冊 可借書還書



九龍城區區議員何華漢表示，啟德為新發展區，多年前已爭取在上址興建圖書館，現時政府已預留用地興建圖書館，惟規劃需時，據悉預計需約2032年才能落成。今年4月透過多個組織及慈善團體策劃，增設有關自助圖書機，而居民對有關服務需求殷切，只是4月至8月，德瑩樓自助圖書機借閱次數已超過600次。他說每部機可藏200本書籍，第一期書籍主要為青少年讀物，及後第二期會因應市民要求調整書種，而所有書本均由康文署借出。他又指街坊可透過手機微信小程式註冊後借書還書，或到區議員辦事處辦理實體借書卡，每次借書先繳交50元按金，便可借閱。



康文署發言人表示，該署在九龍城區共設有一間主要圖書館（九龍公共圖書館）、一間分區圖書館（土瓜灣公共圖書館）、兩間小型圖書館（九龍城公共圖書館及紅磡公共圖書館）及三個流動圖書館服務站（包括一個位於啟晴邨康晴樓側），為區內約42萬居民提供圖書館服務。整體而言，該署參照了《香港規劃標準與準則》所訂下的設施指引，為九龍城區提供適切的公共圖書館設施。該署會繼續留意啟德地區的發展及適時推展區內的文康設施工程項目。