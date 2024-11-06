香港兩公共科研機構擬合并

中評社北京11月6日電／據大公報報導，為落實香港創新科技發展藍圖提出的發展路徑，加快發展新質生產力，政府建議合并香港應用科技研究院和納米及先進材料研發院，預計2025至26年度內開始啓動合并的過渡安排。創新科技署昨日分別向應科院、納米及先進材料研發院的董事局介紹合并計劃。



創新科技及工業局局長孫東昨日表示，政府需要深化改革香港公共科研機構的布局。在審視各公共科研機構的定位和重點範疇，以及香港未來重點發展的科技領域後，建議合并應科院和納米及先進材料研發院。



應科院負責推動和統籌資訊及通訊技術領域的應用研發，納米及先進材料研發院則負責納米技術及新材料領域的應用研發。孫東表示，合并兩所研發中心將有助強化它們的應用研發互補性和產生協同效益，提升進行高增值研發工作的能力，增強對產業發展的支持，有力推進新型工業化。



創科署表示，兩所中心合并後，通過中長期的優化整合，預期整體營運開支會有所減省。至於人手架構方面，會透過職位調配和自然流失作出合適的安排。創科署將會委聘獨立顧問，就合并兩所中心的過渡安排和執行方案提出建議，預計於2025至26年度內開始啓動合并的過渡安排。



應科院、納米及先進材料研發院的董事局主席亦於昨日，分別向各自研發中心的員工闡述合并計劃，以及相關的跟進工作與安排。