香港公共小巴“特選紅轉綠”計劃遇冷

圖：運輸署今年8月推出小巴“特選紅轉綠”計劃，於10月31日截止，接獲兩宗申請。（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，隨著地鐵線路及巴士線路的不斷增加，紅色公共小巴的生存環境越發困難。運輸署今年8月推出“特選紅轉綠”計劃，發信邀請11條紅色小巴路線的營辦商，申請轉為綠色專線小巴路線模式營運。運輸署昨日表示，該計劃於10月31日截止，接獲兩宗申請。



有立法會議員認為，計劃反應不算熱烈，主要原因是綠色專線小巴的經營環境亦不理想，建議政府增加新市鎮紅色小巴的經營路線，調整隧道收費讓小巴與的士看齊，能夠進一步幫助業界。



全港公共小巴數量上限為4350輛，截至去年12月，全港共有792輛領牌紅色小巴，而綠色專線小巴有3317輛，行走359條主路線。根據去年12月數據，紅色小巴每日載客量約為15.8萬人次，綠色專線小巴每日載客量約為130.6萬人次。



紅色小巴營運困難問題於今年初惹起關注，運輸署於今年8月2日邀請了已參與二元優惠計劃，以及符合服務年期五年或以上等指定條件的11條紅巴路線，包括油塘道往來觀塘裕民坊、秀茂坪曉光街往來佐敦北海街等，申請轉為綠色專線小巴路線。



的士小巴商總會會長周國強昨日回復《大公報》查詢表示，近年運輸署增加了100多條巴士線，加上屯馬線等地鐵新線開通，紅色小巴的經營環境越來越緊張。部分小巴面對租車不足的情況，估計15%至20%的紅色小巴已沒有出車。



業界：受規管欠彈性



對於政府就“特選紅轉綠”計劃收到兩宗申請，周國強稱，政府有意幫助紅色小巴轉型，但申請反應顯示該計劃並不吸引，“紅轉綠不代表小巴運行的路線變多了，而且要受政府規管，加價的彈性較差，營運商對此興趣就降低不少。”他認為，未來發展的新市鎮例如大嶼山、北部都會區等，若能夠加入紅色小巴的專營線，有助改善小巴的經營環境。