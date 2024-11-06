“台獨”引戰　賴清德流失200萬支持者

圖：台灣民眾在台北舉行集會，支持兩岸關係和平發展，批評民進黨搞“台獨”破壞兩岸關係。\資料圖片（圖源：大公報） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，台灣一份最新民意調查結果顯示，民進黨當局領導人賴清德上任4個多月後，民眾支持率為48.6%。“台灣民意基金會”董事長游盈隆表示，賴清德民調比剛上任時重跌10個百分點，200萬支持者跑了；相較之下，台立法機構負責人韓國瑜好感度激增。有台灣民眾表示，賴清德當局搞“台獨”，破壞兩岸關係和平發展，違背台灣主流民意，顯然是“德不配位”。



據台媒報導：游盈隆日前在訪談節目中表示，民進黨當局前領導人蔡英文2016年上台時，聲望飆到69.5%，四、五個月以後，已經降到40%左右。



賴清德剛上任時的聲望為58%，目前下滑10個百分點，流失近200萬支持者。而韓國瑜最近好感度激增，他在台灣民意機構就是努力想扮演一個比較超然的角色，國民黨請他當台民意機構負責人，表示國民黨內政治人物都接受了韓國瑜。



游盈隆並點出，韓國瑜曾在“雙十”活動中特別為關在牢里的民眾黨主席柯文哲留一個位置，這一次柯文哲身陷囹圄，有不少民眾黨人看到韓國瑜，就覺得很溫暖，紛紛倒向韓國瑜。



民眾：若一意孤行 民望會再跌



另據大公報記者蘇榕蓉報導：台北市民何溢誠向大公報表示，短短5個多月的時間，賴清德的民意支持度下跌10%，凸顯民進黨當局政局不穩，兩岸關係緊張，民心不安，讓多數台灣民眾對民進黨當局失去信心。