世界首顆木殼人造衛星升空

（圖源：央視新聞） 中評社北京11月6日電／據央視新聞報導，當地時間5日，日本京都大學宇宙木材研究室發表聲明稱，該機構研發的世界首顆木殼人造衛星在美國東部時間4日晚搭乘美國太空探索技術公司的貨運飛船升空。



據介紹，這是一顆超小型衛星，外形為立方體，邊長10厘米，重約1千克。衛星多處由名為日本厚樸的喬木制成，表面貼有太陽能電池板。它隨飛船到達國際空間站約一個月後，將從日本“希望”號艙段被釋放，衛星將測量木結構在太空中的應力、溫度等變化，並將數據傳回京都大學。