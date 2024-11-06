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世界首顆木殼人造衛星升空
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2024-11-06 16:35:07
（圖源：央視新聞）
中評社北京11月6日電／據央視新聞報導，當地時間5日，日本京都大學宇宙木材研究室發表聲明稱，該機構研發的世界首顆木殼人造衛星在美國東部時間4日晚搭乘美國太空探索技術公司的貨運飛船升空。
據介紹，這是一顆超小型衛星，外形為立方體，邊長10厘米，重約1千克。衛星多處由名為日本厚樸的喬木制成，表面貼有太陽能電池板。它隨飛船到達國際空間站約一個月後，將從日本“希望”號艙段被釋放，衛星將測量木結構在太空中的應力、溫度等變化，並將數據傳回京都大學。
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