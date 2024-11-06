“藍墻”被突破 美國大選哈里斯大勢已去

美聯社統計的2024年美國大選到美東時間6日凌晨1點半的結果 中評社華盛頓11月6日電（記者 余東暉）原本被廣泛預期會是非常激烈競選的2024年美國大選，在5日深夜形勢已基本明了：因為民主黨意欲阻止“紅潮”的賓夕法尼亞、密歇根、威斯康辛組成的“藍墻”被共和黨突破，雖然最終結果尚未宣布，但哈里斯大勢已去，翻盤希望渺茫。



2024年美國大選結果在投票前已被廣泛認為將由亞利桑那、賓夕法尼亞、佐治亞、密歇根、內華達、北卡羅萊納、威斯康辛等七個搖擺州的結果來決定，尤其是賓夕法尼亞州的19張選舉人票將起到關鍵作用。其中佐治亞、北卡羅萊納本來就被預期將進一步傾向紅州，民主黨就在2020大選中拜登以微小優勢勝出的賓夕法尼亞、密歇根、威斯康辛這三個大湖邊的“鐵銹地帶”州做文章，意欲在此構建阻止特朗普和萬斯掀動的“紅潮”。



哈里斯替換拜登之後，民主黨選情在8月份和9月中旬之前一度扭轉頽勢，聲勢看漲，但9月下旬以來，特朗普的行情卷土重來。直至10月下旬，哈里斯的選情才稍有回升。選舉日到來前幾天，哈里斯在賓夕法尼亞、密歇根、威斯康辛的多個民調中都略微領先，尤其是提前投票的“出口民調”顯示哈里斯在多個關鍵州明顯領先，更給民主黨競選陣營帶來勝選希望。