中評社北京11月6日電／網評：救生裝備造假，誰在給其生路？

來源：光明網 作者：秦川



火災發生時，過濾式消防自救呼吸器可以將濃煙中的有毒氣體一氧化碳轉化為對人體無害的二氧化碳，是降低火災風險、保護生命安全的重要救生工具。但央視《財經調查》近期調查發現，在消防器材市場中，一些商家為了賺錢，連火災救命裝備竟也敢造假。一款“非標”產品的耐火材料極為單薄，用火一燒立刻被燒穿；某款售價17元的過濾式消防自救呼吸器，稍一用力就被撕了個口子……從記者報道可知，劣質救生裝備不僅在多個網絡平台銷售，綫下不少地方也賣，且稱得上普遍。



救生裝備是用於救護生命的，其材料偷工減料、大肆造假，不僅無助於應急逃生，還可能造成附加傷害。生命不容怠慢，對於救生裝備造假問題，需要追問，偽劣救生裝備何以大行其道？



個別生產廠家和商家為了追逐利潤，全然將消防安全拋在腦後，該被懲處，這一點毫無疑問。問題是，“產品雖然質量很差，但是相關的手續卻一應俱全，應付檢查完全沒有問題”，這暴露出什麼問題？還有商家稱，即便是出售假貨，也會在外包裝盒上貼上“3C”認證、執行的國家標准等產品標識，消費者很難辨別真偽。這又折射出什麼？很顯然，無論相關手續一應俱全，還是假貨明目張膽地貼上“3C”認證，都說明應有的監管流於形式，該有的抽檢可能走了過場。



耐人尋味的是，市面上那些大行其道的劣質救生裝備，并不難發現問題，記者隨機一查就能發現質量粗劣，隨意一試就能找到問題所在，負有監管之責的相關部門人員，難道不應該更早發現并及時查處嗎？