中評社北京11月6日電／網評：機動車行駛證電子化 出行辦事更方便

來源：新華社 作者：吳學安



為進一步擴大改革惠及面，公安部部署自11月4日至12月2日在全國分三批全面推廣應用機動車行駛證電子化，進一步簡化辦事手續資料，提升證件使用便捷度，更好便利群衆辦事出行。車主可以對照本地啓用時間安排，通過全國統一的“交管12123”APP申領電子行駛證。



對於每個開車的人來說，機動車行駛證的重要性不言而喻。相較於從前的紙質版行駛證，電子行駛證更為便捷、環保、高效，在辦理交管窗口業務時，無論是車輛登記，還是違法處理、事故處理，只要駕駛員使用手機等移動設備“亮證”“亮碼”即可。對於交管部門來說，電子行駛證可以動態顯示機動車檢驗、抵押、交通違法等情況，方便實時查詢、實時核驗，讓執法更智能和高效。



利民之事，絲發必興。電子行駛證的落地，順應了信息化、電子化的發展態勢，是用數字技術賦能交管政務服務。例如，為保證安全性，電子行駛證采用數字簽名防偽技術，有效防止篡改、偽造，并采用動態二維碼、數據脫敏等技術保護個人信息安全。可以期待的是，隨著人工智能、大數據等技術的應用，電子行駛證還將拓展出更廣闊的應用場景，與智能交通系統實現互聯互通，為車主提供更便捷的交通出行體驗。



行駛證的電子化，是積極回應社會需求，提升公共服務體驗的又一創新。與之類似，我國越來越多領域的公共服務正從“有沒有”向“好不好”轉變。例如，在政務服務方面，從浙江推出的政務大廳“最多跑一次”窗口，到雄安打造“隨處可辦、隨時可查、隨地可取”15分鐘政務服務圈，各地“卷”出了新花樣；在體育方面，為滿足群衆的健身需求，一些地區從社區街巷中擠出公共球場、口袋公園，讓遛彎、鍛煉有更多元的選擇……這些創新又暖心的舉措，提升了公共服務的便民程度，不斷增強人民群衆的獲得感、幸福感、安全感。



機動車行駛證電子化，是證件電子化的重要一步，也是公共服務創新的又一亮點。未來，我們樂見，更多地區、更多領域的公共服務提供者從細處下功夫，以便民利民為出發點，進一步優化服務品質，助力治理現代化不斷推進。