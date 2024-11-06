為舞台劇《天工開物》劇照。江西文演集團供圖（圖源：新華社） 中評社北京11月6日電／據新華社報導，一本奇書傳四海，一部舞劇貫古今



“現代視聽＋古代科技”，舞劇《天工開物》呈現中國氣派



一本奇書，貫通古今；一部舞劇，如夢似幻。



上海售罄、北京售罄、杭州售罄、南昌售罄……近期在全國巡演的舞劇《天工開物》好評如潮，受到觀眾熱捧。不少觀眾看完後感慨，“全員會飛、神仙打架”“震撼不已、滿是自豪”。



以文述典，以舞鑄魂。由知名導演陸川跨界執導的這部舞劇，以明代江西籍科學家宋應星的傳奇經歷為原型，用舞蹈形式展現《天工開物》記載的各種傳統工藝智慧，融合“電影＋舞劇”方式將“明制美學”活化展現舞台上，激發出眾多觀眾和網友對中華民族科技基因的滿滿自豪。



經世之書，如何在舞台上“復活”？



以書為帆，航及四海。雪鬢霜鬟的宋應星逐浪而去，帷幕款款而落，掌聲經久不息。



來自北京舞蹈學院的“全明星陣容”團隊，用輕盈飄逸、矯若游龍的靈動舞姿，演繹出《天工開物》的非凡魅力。尤其是謝幕時，三位飾演老中青宋應星的演員用騰空舞姿展示了高超的身體控制力，讓現場觀眾驚呼“感覺擺脫了地心引力”。



《天工開物》原著編寫於明末清初，是一本中國古代百科全書，共18卷，附有120多幅插圖，描繪了明代及以前的中國古代130多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序。

