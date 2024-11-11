羅祥喜：兩岸客家文化交流內在動力強勁

中國評論通訊社總編輯羅祥喜（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月11日電（記者 段曉魯）中國評論通訊社總編輯羅祥喜在11月4日由香港兩岸客家研究中心主辦的“中華民族與客家文化”研討會（“講客堂”第12講）作主題發言時，分享了對兩岸客家文化的研究和觀察。羅祥喜說，兩岸客家族群的主體在大陸，關注點在台灣，兩岸客家文化交流的內在動力強勁；在兩岸關係處於低潮的當下，香港可以在推動兩岸客家文化交流中發揮獨特作用。



羅祥喜說，客家人是中華民族的重要組成部分，客家文化是中華優秀傳統文化的精華；兩岸客家同根同源一脈相承，兩岸客家文化交流，不僅是過去幾十年兩岸文化交流的重要組成部分，也是未來推動兩岸關係深化發展的重要動力。主要談了以下幾點：



首先，兩岸客家人有共同的血緣和文化基因。



歷史上客家先人是被迫南遷的，但客家人不論遷移到何處，包括遷徙到台灣，都不會忘記思念故土，不會忘記祖輩來自中原，不會忘記自己是炎黃子孫，“根”的意識比較強。



客家人是台灣的第二大族群。客家人口的數量，依不同的標準或不同的研究推估有一定的差別，大致介於400萬至600萬之間，占台灣總人口數的比例，最保守的估計為15%，最的25%。



台灣的客家人，主要來自廣東東部和福建西部。其中有近二分之一源自以前廣東的嘉應州，約有自四分之一源自惠州府，約五分之一源自潮州府；其他有源自福建的汀州府及漳州府。

