中國人民銀行將發行中國京劇藝術普通紀念幣

圖片來自中國人民銀行網站（圖源：新華社） 中評社北京11月6日電／據新華社報導，中國人民銀行11月5日發布公告稱，定於2024年11月19日發行中國京劇藝術普通紀念幣一枚。



據介紹，這枚中國京劇藝術普通紀念幣正面主圖案為中華人民共和國國徽，國徽上方刊“中華人民共和國”國名，下方刊年號“2024”字樣，輔以中國戲曲樂器圖案；背面主圖案為中國京劇藝術中旦角形象，局部為彩色圖案，輔以裝飾化圖形，並刊“中國京劇藝術”及面額“5元”字樣。



記者瞭解到，此次將發行的中國京劇藝術普通紀念幣面額為5元，直徑為30毫米，材質為黃銅合金，發行數量為6000萬枚。



此次中國京劇藝術普通紀念幣採取預約兌換方式發行。中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、浦發銀行、蘇州銀行、徽商銀行、長沙銀行、陝西省農村信用社聯合社共同承擔中國京劇藝術普通紀念幣的預約兌換工作。預約承辦銀行將於2024年11月12日至11月13日辦理預約業務。



根據安排，公眾可通過預約承辦銀行官方網站等線上渠道或預約兌換網點進行預約登記。預約承辦銀行將於2024年11月19日至11月25日辦理預約兌換業務。每人最多可代5人辦理預約兌換業務。