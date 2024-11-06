尹錫悅明發表國民談話釋放何信號引關注

中評社香港11月6日電／韓聯社報導，在迎任期過半重要節點之際，韓國總統尹錫悅將於7日發表對國民談話並舉行記者會。預計這場活動將成為對其後半期施政和黨政關係產生巨大影響的“分水嶺”。



在野陣營圍繞總統夫人金建希疑似介入執政黨國會議員公薦等爭議集中火力展開攻擊，而近日曝光的尹錫悅同政治掮客明某通話錄音無疑更是火上澆油。在黨政支援率均刷新歷史新低的情況下，尹錫悅意圖通過此次談話扭轉民心。但稍有不慎，這場活動恐成醞釀更大危機的導火線。



據悉，尹錫悅將不同於以往，在此次記者會上將不受時間、問題範疇和個數等限制而“暢所欲言”，就各種問題做出回答。有意見認為，在明某通話內容公開、金建希相關疑雲發酵等多重利空下，尹錫悅切實感受到親自出馬消除政治爭議的必要性。因此，尹錫悅或對其介入公薦等各種疑竇直接道歉。



民主黨等在野陣營計劃在本月14日國會全體會議上第三次表決《金建希獨檢法案》，即便尹錫悅行使否決權，也將於28日在國會全會再次進行表決審議。



執政黨黨首韓東勳上月21日會晤尹錫悅時要求更換未盡到輔佐責任的幕僚班子，果敢推進改組。韓東勳還指出，金建希應立刻停止公開活動。為防止類似問題再次發生，應任命特別監察官。



政治評論家朴尚炳（音）在接受韓聯社記者的電話採訪時表示，核心是如何解決金建希相關爭議。若尹錫悅的表現不達預期，黨政矛盾和黨內矛盾將進一步激化，《金建希獨檢法案》獲通過的可能性很大。但無論出現何種結果，都不會導致執政黨分裂。