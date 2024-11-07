11月6日外交部記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京11月7日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月6日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



澎湃新聞記者：昨天，第七屆中國國際進口博覽會在上海開幕。我們注意到，源自智利安第斯山脈高海拔地區的雪山車厘子作為全球首發新品抵達進博會展館。此外，包括秘魯沙漠藍莓在內的眾多拉美明星產品已經成為中國各大商超的熱銷之選。發言人對此有何評論？



毛寧：每年，拉美和加勒比企業都會帶著自己的特色產品，漂洋過海來赴“進博之約”，是進博會的參與者、見證者，更是受益者。除了你提到的這些拉美產品外，借助進博會等平台，洪都拉斯的白蝦、咖啡，尼加拉瓜的蜂蜜、海鮮等都在中國有了知名度。智利水果出口商協會同多個中國電商平台達成合作協議，“廈門—聖保羅”跨境電商空運專線開通，更多拉美產品進入中國消費者“購物車”。



中國市場，世界共享。隨著中拉高質量共建“一帶一路”深入推進，中拉“跨半球”交往將更加便利，拉美和加勒比國家將從中國市場中發現更多機遇、獲得更大發展。



路透社記者：昨天，在巴基斯坦有兩名中國人遭槍擊，外交部是否認為這表明針對在巴中國公民的襲擊升級？中方是否打算要求巴方採取新的安全措施？會否建議中國公民不去巴基斯坦？



毛寧：11月5日上午，巴基斯坦卡拉奇發生槍擊事件，2名中國公民在事件中受傷，已被送往醫院救治。



獲悉事件後，外交部立即啟動領事保護應急機制，指導駐卡拉奇總領館開展應急處置。總領館第一時間派員赴醫院探望傷員。我們敦促巴方全力救治傷員，抓緊查案緝凶，切實保障在巴中國公民生命安全。